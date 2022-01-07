Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
47 минут назад

Эксперты выбрали Топ-5 бюджетных иностранных внедорожников

Автоэксперты выделили иностранные кроссоверовы, оснащенные системой полного привода, которые хорошо показывают себя на дорогах и в обслуживании. В подборку портала CarsWeek.ru попали пять самых доступных на рынке внедорожных моделей.

Эксперты выбрали Топ-5 бюджетных иностранных внедорожников
Фото: Автор не известенАвтор не известен

джипКроссовер Renault Duster является самым недорогим в классе внедорожников с приводом 4х4. За версию этого кроссовера в комплектации Life покупателям предстоит заплатить от 1, 232 млн рублей. На втором месте его родственник Nissan Terrano, который делит с ним одну платформу и собирается на том же заводе Renault в Москве. Стоимость такого автомобиля с полным приводом начинается от 1,306 млн рублей. Третье место занял Hyundai Creta второго поколения, этот кроссовер, оснащенный приводами на обе оси, оценивается на рынке от 1,45 млн рублей.

Четвертое место досталось Renault Arkana стоимостью от 1,484 млн рублей за версию Drive, технически он ничем не отличается от Duster, разница заключается в оборудовании. На пятом месте – Kia Seltos, в комплектации Comfort с полным приводом модель стоит от 1 569 900 рублей.

Напомним, осенью 2021 года эксперты назвали лучшие кроссоверы, которые не требуют ремонта после длительной эксплуатации. Лидером стал BMW X3 с двигателем марки M54. А в декабре прошлого года были перечислены кроссоверы с самой выгодной стоимостью владения в России, лидировал в списке кроссовер Geely Coolray.

Бортжурнал,Renault Duster,BMW X3,Nissan Terrano,Hyundai Creta,Geely,Renault,Nissan,Hyundai,Kia,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители