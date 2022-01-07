Эксперты выбрали Топ-5 бюджетных иностранных внедорожников

Автоэксперты выделили иностранные кроссоверовы, оснащенные системой полного привода, которые хорошо показывают себя на дорогах и в обслуживании. В подборку портала CarsWeek.ru попали пять самых доступных на рынке внедорожных моделей.

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джипКроссовер Renault Duster является самым недорогим в классе внедорожников с приводом 4х4. За версию этого кроссовера в комплектации Life покупателям предстоит заплатить от 1, 232 млн рублей. На втором месте его родственник Nissan Terrano, который делит с ним одну платформу и собирается на том же заводе Renault в Москве. Стоимость такого автомобиля с полным приводом начинается от 1,306 млн рублей. Третье место занял Hyundai Creta второго поколения, этот кроссовер, оснащенный приводами на обе оси, оценивается на рынке от 1,45 млн рублей.

Четвертое место досталось Renault Arkana стоимостью от 1,484 млн рублей за версию Drive, технически он ничем не отличается от Duster, разница заключается в оборудовании. На пятом месте – Kia Seltos, в комплектации Comfort с полным приводом модель стоит от 1 569 900 рублей.