Названо лучшее время для покупки авто в 2022 году

На мировом и отечественном авторынке сложилась непростая ситуация, которую не удастся полностью решить и в 2022 году. Но желающие приобрести новую машину могут успеть сделать это до подъема цен.

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В первом полугодии рос цен на автопродукцию составит от 3 до 5%. Традиционных акций, скидок и распродаж, которые обычно проходят в январе, в этом году ждать не приходится.

Самым неудачным периодом для покупки авто станет второй квартал года. В этот период высок риск повышения цен, и это будет происходить до тех пор, пока спрос на автопродукцию не начнет падать. Но до каких пределов может дойти этот рост, пока нельзя сказать точно.

Эксперты советуют успеть сделать покупку до второго квартала, пока цены не стали еще более заоблачными.