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1 час назад

Почему покупка дизельного авто не поможет сэкономить?

Многие на вторичном рынке обращают внимание на дизельные автомобили в надежде сэкономить, особенно если транспорту 10 лет. Но так ли очевидна выгода на самом деле?

Почему покупка дизельного авто не поможет сэкономить?
Фото: Car.ruCar.ru

Первая возможная проблема – стоимость ремонта мотора. Ведь любая его деталь стоит в 10-20 раз больше бензинового аналога. Самым уязвимым местом в дизельных агрегатах является топливный блок. Например, его замена на Land Cruiser 200 выйдет в районе 500 тысяч рублей.

Второй угрозой становится мощность мотора. Да, при разгонах и ускорениях, динамика находится на должном уровне. Однако из-за большого крутящего момента нагрузка на трансмиссию будет колоссальной со всеми вытекающими отсюда последствиями. К примеру, при резких разгонах на BMW X5 очень быстро из строя выходит полуось.

Наконец, проблема, характерная для старых агрегатов. Дело в том, что у них отсутствует система экстренного отключения. При возникновении неполадок мотор невозможно заглушить: он может поднимать обороты и будет работать только на масле. Рано или поздно смазка заканчивается и дизель глохнет.

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