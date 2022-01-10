Почему покупка дизельного авто не поможет сэкономить?

Многие на вторичном рынке обращают внимание на дизельные автомобили в надежде сэкономить, особенно если транспорту 10 лет. Но так ли очевидна выгода на самом деле?

Первая возможная проблема – стоимость ремонта мотора. Ведь любая его деталь стоит в 10-20 раз больше бензинового аналога. Самым уязвимым местом в дизельных агрегатах является топливный блок. Например, его замена на Land Cruiser 200 выйдет в районе 500 тысяч рублей.

Второй угрозой становится мощность мотора. Да, при разгонах и ускорениях, динамика находится на должном уровне. Однако из-за большого крутящего момента нагрузка на трансмиссию будет колоссальной со всеми вытекающими отсюда последствиями. К примеру, при резких разгонах на BMW X5 очень быстро из строя выходит полуось.