Автопилот Tesla снова подорожает

Компания Tesla в очередной раз увеличит стоимость доступа к полноценному режиму автопилота Full Self-Driving (FSD), который до сих пор находится в стадии бета-тестирования. В своем Twitter-аккаунте глава Tesla Илон Маск объявил, что с 12 января в США комплекс будет стоить 12 тысяч долларов (более 900 тысяч рублей). Это на две тысячи долларов больше, чем раньше. Возрастет и стоимость ежемесячной подписки на FSD, которая пока составляет 199 долларов.

Фото: © Tesla © Tesla

Для автопилота, испытания которого пока не завершены, это уже второе подорожание с момента запуска год назад: изначально FSD обходился в 8000 долларов (чуть более 602 тысяч рублей по нынешнему курсу), затем стал стоить десять тысяч, а с 12 января за него придется заплатить 12 000 долларов, что соответствует 901,6 тысячи рублей.

FSD, что расшифровывается как Full Self-Driving, или «полностью автономное вождение», на деле обеспечивает лишь ограниченную автономию (соответствует второму уровню по классификации SAE), причем в определенных ситуациях и только при условии, что водитель следит за дорогой и готов в любой момент взять управление в свои руки. Электрокары Tesla с FSD способны самостоятельно ехать по заданному маршруту, менять полосу движения, останавливаться и трогаться на светофоре, а также парковаться.