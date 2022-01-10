В Европе начались зимние тесты Aurus Komendant

Российский премиальный бренд Aurus готовится к запуску в производство внедорожника Aurus Komendant. Сейчас испытания автомобиля ведутся в различных климатических условиях. Ранее автомобиль был замечен во время тестов в Астрахани, потом в Швеции, теперь снова испытывают на одном из зимних полигонов в Европе.
Как ранее заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров производство нового внедорожника Aurus Komendant должно начаться на заводе в Елабуге до конца 2022 года. Стилистически внешность внедорожника будет полностью повторять дизайн лимузина и седана Aurus Senat. Внедорожник получит много хромированных элементов, рейлингов, молдингов и крупную решетку радиатора.
В салоне Kommendant будет аналогичен Senat. У автомобиля будет такая же приборная панель, такие же кресла, мультимедийная система и экраны в подголовниках передних кресел. Внедорожник построен на единой модульной платформе, как и все модели Aurus. Также Komendant получит гибридный силовой агрегат на основе бензинового турбодвигателя V8 рабочим объемом 4,4 литра и электродвигателя. Суммарная мощность составит 600 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 880 Нм. Машину оборудуют девятиступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и пневмоподвеской.