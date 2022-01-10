В Европе начались зимние тесты Aurus Komendant

Российский премиальный бренд Aurus готовится к запуску в производство внедорожника Aurus Komendant. Сейчас испытания автомобиля ведутся в различных климатических условиях. Ранее автомобиль был замечен во время тестов в Астрахани, потом в Швеции, теперь снова испытывают на одном из зимних полигонов в Европе.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Как ранее заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров производство нового внедорожника Aurus Komendant должно начаться на заводе в Елабуге до конца 2022 года. Стилистически внешность внедорожника будет полностью повторять дизайн лимузина и седана Aurus Senat. Внедорожник получит много хромированных элементов, рейлингов, молдингов и крупную решетку радиатора.

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