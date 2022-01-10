Как ускорить прогрев салона автомобиля

Чем ниже температура за окном, тем медленнее прогревается салон автомобиля. Специалисты дали рекомендации, как за короткий промежуток времени создать комфортную атмосферу внутри машины.

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Рециркуляция

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Режим рециркуляции активируется механическим рычажком или электронной кнопкой. Эта функция переводит забор воздуха с улицы на внутренний (из салона). Прогревать воздух, сосредоточенный внутри автомобиля, намного проще, чем ледяной воздух с улицы.

Алгоритм вентилятора

Ускорить прогрев салона поможет и правильный алгоритм работы бортовой электроники автомобиля. Сразу после пуска двигателя рекомендуется включить все имеющиеся обогревательные приборы, при этом вентилятор печки включать нужно не сразу, а через две-три минуты после начала прогрева. Ни в коем случае не следует включать вентилятор на полную мощность , иначе время прогрева салона лишь увеличится. Лучше задать небольшие обороты и направить на лобовое стекло немного разогретый воздух.

Дополнительная нагрузка от гидротрансформатора

Если автомобиль оснащен "автоматом" или вариатором, в первые минуты работы силового агрегата следует перевести селектор коробки в режим D или R, после чего затянуть ручник и/или нажать педаль тормоза. В этом случае двигатель прогреется быстрее из-за дополнительной нагрузки от гидротрансформатора, пишет "Российская газета".

Не стоять на месте

Если машина оснащена малообъемным бензиновым турбомотором или турбодизелем и при этом в конструкции нет автономного подогревателя, нет смысла греть мотор, стоя на месте дольше двух минут.

Алгоритм действий должен быть следующим: дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, а затем начать медленное движение. Важно следить за тем, чтобы стрелка тахометра не превышала отметку в 2000-2500 оборотов в минуту. Двигаться следует плавно, не превышая в первые минуты скорость 40-50 км/ч.

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