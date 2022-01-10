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2 часа назад

Как ускорить прогрев салона автомобиля в мороз: советы для водителей

Чем ниже температура за окном, тем медленнее прогревается салон автомобиля. Специалисты дали рекомендации, как за короткий промежуток времени создать комфортную атмосферу внутри машины.

Как ускорить прогрев салона автомобиля
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Рециркуляция

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Режим рециркуляции активируется механическим рычажком или электронной кнопкой. Эта функция переводит забор воздуха с улицы на внутренний (из салона). Прогревать воздух, сосредоточенный внутри автомобиля, намного проще, чем ледяной воздух с улицы.

Алгоритм вентилятора

Ускорить прогрев салона поможет и правильный алгоритм работы бортовой электроники автомобиля. Сразу после пуска двигателя рекомендуется включить все имеющиеся обогревательные приборы, при этом вентилятор печки включать нужно не сразу, а через две-три минуты после начала прогрева. Ни в коем случае не следует включать вентилятор на полную мощность , иначе время прогрева салона лишь увеличится. Лучше задать небольшие обороты и направить на лобовое стекло немного разогретый воздух.

Дополнительная нагрузка от гидротрансформатора

Если автомобиль оснащен "автоматом" или вариатором, в первые минуты работы силового агрегата следует перевести селектор коробки в режим D или R, после чего затянуть ручник и/или нажать педаль тормоза. В этом случае двигатель прогреется быстрее из-за дополнительной нагрузки от гидротрансформатора, пишет "Российская газета".

Не стоять на месте

Если машина оснащена малообъемным бензиновым турбомотором или турбодизелем и при этом в конструкции нет автономного подогревателя, нет смысла греть мотор, стоя на месте дольше двух минут.

Алгоритм действий должен быть следующим: дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, а затем начать медленное движение. Важно следить за тем, чтобы стрелка тахометра не превышала отметку в 2000-2500 оборотов в минуту. Двигаться следует плавно, не превышая в первые минуты скорость 40-50 км/ч.

Приспособления

Для того чтобы сократить время прогрева салона, некоторые автоэксперты советуют устанавливать перед решеткой радиатора картонку (перекрывает поступление холодного воздуха под капот). Разумным решением будет и установка портативных автомобильных тепловентиляторов или автономного воздушного обогревателя.

Бортжурнал,"Российская газета",
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