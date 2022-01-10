Nissan превратил электрокросс Ariya в гоночный болид

Как пояснили представители японской компании, такая модификация предназначена для того, чтобы показать возможности новых, разрабатываемых электрифицированных двигателей. Для создания экстерьера футуристичного гоночного транспортного средства использовали карбоновые элементы и углеволокно.

Серийного производства такой модификации никто не планирует. В настоящее время выпущено несколько экземпляров, которые будут эксплуатироваться в качестве выставочных образцов. Однако некоторые элементы, задействованные в создании данной машины, применят и для других автомобилей.