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1 час назад

Nissan превратил электрокроссовер Ariya в одноместный гоночный болид

Конструкторы японского концерна Nissan переделали электрифицированный кроссовер Ariya, сделав его одноместным гоночным болидом с невероятным экстерьером и интерьером.

Nissan превратил электрокросс Ariya в гоночный болид
Фото: Car.ruCar.ru

Как пояснили представители японской компании, такая модификация предназначена для того, чтобы показать возможности новых, разрабатываемых электрифицированных двигателей. Для создания экстерьера футуристичного гоночного транспортного средства использовали карбоновые элементы и углеволокно.

Серийного производства такой модификации никто не планирует. В настоящее время выпущено несколько экземпляров, которые будут эксплуатироваться в качестве выставочных образцов. Однако некоторые элементы, задействованные в создании данной машины, применят и для других автомобилей.

Бортжурнал,Nissan,
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