Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-1° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
3 часа назад

Россия заняла третье место в мире по продажам автомобилей Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce отчиталась о результатах продаж автомобилей за 2021 год. Он стал рекордным по продажам за всю 117-летнюю историю марки. Также в 2021 установлен рекорд продаж автомобилей Rolls-Royce в России. Наша страна стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье место в мире.

Россия заняла третье место в мире по продажам Rolls-Royce
Фото: ufocar.ruufocar.ru

Мировые продажи автомобилей Rolls-Royce составили 5 586 штук, что на 49% больше 2020 года. В России было продано свыше 300 автомобилей Rolls-Royce. Это рекордное значение за всю историю Rolls-Royce на российском рынке с 1910 года. Сейчас в России открыты три дилерских центра Rolls-Royce — два в Москве и один в Санкт-Петербурге. В России самой популярной моделью стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

Бортжурнал,Rolls-Royce,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители