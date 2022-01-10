Россия заняла третье место в мире по продажам Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce отчиталась о результатах продаж автомобилей за 2021 год. Он стал рекордным по продажам за всю 117-летнюю историю марки. Также в 2021 установлен рекорд продаж автомобилей Rolls-Royce в России. Наша страна стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье место в мире.

Мировые продажи автомобилей Rolls-Royce составили 5 586 штук, что на 49% больше 2020 года. В России было продано свыше 300 автомобилей Rolls-Royce. Это рекордное значение за всю историю Rolls-Royce на российском рынке с 1910 года. Сейчас в России открыты три дилерских центра Rolls-Royce — два в Москве и один в Санкт-Петербурге. В России самой популярной моделью стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan.