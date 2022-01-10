Почему очень сложно продать подержанный Nissan Terrano

Nissan Terrano стал одним из самых неликвидных кроссоверов на вторичке. Сергей Зиновьев, специалист журнала «За рулем», объясняет неликвидность модели тем, что она просто стала «жертвой маркетинга». По сути это видоизмененная и улучшенная маркетологами версия Duster, которая выделяется лишь дополнительным оснащением.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Отличия в оборудовании моделей позволили повысить ценник на Nissan Terrano на 200 тыс. – 300 тыс. рублей. Почти всю эту «наценку» авто теряет за пять лет эксплуатации. В итоге его цена на вторичном рынке лишь немного выше, чем на Renault Duster.