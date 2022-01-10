Автоэксперт Васильев прокомментировал закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Автоэксперт Егор Васильев прокомментировал закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД.

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В беседе с Pravda.Ru он напомнил, что автомобиль — источник повышенной опасности.

«Активная опасная езда притягивает многих людей, так как красиво подаётся через различные видеохостинги. В тех же боевиках постоянно присутствует совершенно безумная езда без оценки последствий. Конечно, закон назрел», — сказал Васильев.

По его словам, европейская практика показывает, что когда любые нарушения караются очень высокими штрафами, то порядка сразу становится больше.

Эксперт выразил надежду, что аварийность на дорогах действительно сократится.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.