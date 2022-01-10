Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
55 минут назад

Автоэксперт Васильев прокомментировал закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Автоэксперт Егор Васильев прокомментировал закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД.

Автоэксперт Васильев прокомментировал закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с Pravda.Ru он напомнил, что автомобиль — источник повышенной опасности.

«Активная опасная езда притягивает многих людей, так как красиво подаётся через различные видеохостинги. В тех же боевиках постоянно присутствует совершенно безумная езда без оценки последствий. Конечно, закон назрел», — сказал Васильев.

По его словам, европейская практика показывает, что когда любые нарушения караются очень высокими штрафами, то порядка сразу становится больше.

Эксперт выразил надежду, что аварийность на дорогах действительно сократится.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

Бортжурнал,Егор Васильев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители