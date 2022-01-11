Isuzu намерена продавать в РФ новый рамный внедорожник MU-X

Внедорожник Isuzu MU-X уже получил обновление, благодаря которому внедорожник больше нельзя назвать копией Chevrolet TrailBlazer. Эту генерацию японские инженеры разрабатывали самостоятельно, а теперь стали известны и подробные характеристики авто.

Фото: Isuzu Isuzu

Марка Isuzu подтвердила намерение продавать свой новый кроссовер MU-X в России. Внедорожник уже успел завоевать признание поклонников на рынках Новой Зеландии, Австралии и Азии.

Авто построили на одной платформе с моделью Isuzu D-Max, а год назад ТС решили обновить посредством установки более легкой рамы. Чтобы улучшить развесовку по осям, мотор переместили ближе к салону. Впереди - независимая подвеска с двумя рычагами, а в задней части разместили неразрезной мост на пружинах.

Под капотом оказались те же силовые установки, что и на Isuzu D-Max. Для стандартной комплектации это 1,9-литровый турбированный дизельный мотор на 150 л.с., вместе с ним предлагается коробка Aisin на 6 ступеней и МКПП.