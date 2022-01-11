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3 часа назад

Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

В России в 2021 году самым популярным автомобилем у угонщиков стал кроссовер Hyundai Santa Fe. Об этом сообщается в пресс-релизе «АльфаСтрахования», пишут «Известия».

Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS

По данным исследования страховой компании, на долю корейского внедорожника приходится 12% страховых случаев. На втором месте еще один кроссовер – Mitsubishi Outlander с долей в 11%. Третье место занимает Kia Rio (10%). Эксперты объясняют такой расклад высокой популярностью этих моделей.

Также в десятку самых часто угоняемых машин в России в 2021 году попали Kia Sportage и Sorento, Hyundai Tucson, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

Напомним, с января по сентябрь 2021 года самой угоняемой моделью в Москве стал Hyundai Santa Fe, а в 2020 году самой угоняемой машиной стала Toyota Camry.

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