Названы самые угоняемые автомобили в 2021 году

В России в 2021 году самым популярным автомобилем у угонщиков стал кроссовер Hyundai Santa Fe. Об этом сообщается в пресс-релизе «АльфаСтрахования», пишут «Известия».

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По данным исследования страховой компании, на долю корейского внедорожника приходится 12% страховых случаев. На втором месте еще один кроссовер – Mitsubishi Outlander с долей в 11%. Третье место занимает Kia Rio (10%). Эксперты объясняют такой расклад высокой популярностью этих моделей.