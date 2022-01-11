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2 часа назад

Назван самый популярный автомобиль на «вторичке»

Самой востребованной моделью на вторичном рынке в 2021 году стала Lada Priora, говорится в исследовании «Авито Авто», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». Средняя цена Priora составила 210 тыс. руб., за год она выросла на 7,7%.

Назван самый популярный автомобиль на «вторичке»
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Следующие три места в рейтинге также заняли модели марки Lada — 2114 Samara (105 тыс. руб.; +10,5%), Granta (345 тыс. руб.; +19%) и Kalina (185 тыс. руб.; +8,8%).

Пятая строчка досталась Ford Focus (365 тыс. руб.; +14,1%), следом расположились Lada 2107 (60 тыс. руб.; +20%), Hyundai Solaris (606 тыс. руб.; +21,4%) и Kia Rio (620 тыс. руб.; +20,4%). Десятку замкнули две Lada — 2110 (70 тыс. руб.; +7,7%) и 4x4 Niva (185 тыс. руб.; +10,1%).

По данным исследования, в прошлом году продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 4,6%. Интерес к вторичном рынку в Москве и Московской области увеличился на 16%.

Средняя цена автомобиля с пробегом достигла 349 тыс. рублей – на 20,8% больше, чем год назад. Лидером по доступности авто с пробегом стала Курганская область (180 тыс. руб.), относительно низкие цены оказались также в Алтайском крае (210 тыс. руб.) и Амурской области (240 тыс. руб.).

Самые высокие средние цены на подержанные авто оказались в Хабаровском крае — 615 тыс. руб. Далее расположились Московская и Ленинградская области (535 тыс. руб. и 479 тыс. руб. соответственно). Четвертое место у Новосибирской области (450 тыс. руб.), пятое – у Татарстана (385 тыс. руб.).

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