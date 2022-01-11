Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-4° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
48 минут назад

Компания Hyundai сертифицировала в РФ новый минивэн Hyundai Staria

Автопроизводитель Hyundai сертифицировал в России новую модель - Staria. Автомобиль официально получил ОТТС.

Hyundai сертифицировала в РФ минивэн Staria
Фото:  Hyundai Hyundai

Модель Hyundai Staria показали еще в первой половине 2021 года. В России автомобиль получил сертификацию только сейчас. Несмотря на то, что производитель предлагает широкий выбор версий, пока одобрение ТТС получил только фургон цельнометаллического типа, который имеет 3-местную кабину.

На рынке России автомобиль появится с дизельной силовой установкой рабочим объемом 2.2 литра. Ее производительность составляет 177 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая МКПП и 8-ступенчатая АКПП. Привод предлагается только передний.

Напомним, что грузовая версия Staria имеет двери сдвижного типа. Дверь на корме может быть представлена в нескольких вариантах - сдвижная или подъемная. Список опций широкий - подогрев лобового стекол и зеркал, климат-контроль и мультимедийный комплекс.

Сборка нового фургона будет проводиться на предприятии Hyundai-KIA в Корее. В дальнейшем выпуск могут организовать на площадке "Автотор".

Бортжурнал,Hyundai,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители