Hyundai сертифицировала в РФ минивэн Staria

Автопроизводитель Hyundai сертифицировал в России новую модель - Staria. Автомобиль официально получил ОТТС.

Фото: Hyundai Hyundai

Модель Hyundai Staria показали еще в первой половине 2021 года. В России автомобиль получил сертификацию только сейчас. Несмотря на то, что производитель предлагает широкий выбор версий, пока одобрение ТТС получил только фургон цельнометаллического типа, который имеет 3-местную кабину.

На рынке России автомобиль появится с дизельной силовой установкой рабочим объемом 2.2 литра. Ее производительность составляет 177 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая МКПП и 8-ступенчатая АКПП. Привод предлагается только передний.

Напомним, что грузовая версия Staria имеет двери сдвижного типа. Дверь на корме может быть представлена в нескольких вариантах - сдвижная или подъемная. Список опций широкий - подогрев лобового стекол и зеркал, климат-контроль и мультимедийный комплекс.