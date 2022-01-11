20 дней до премьеры: Skoda рассекретила внешность Enyaq Coupe iV

Компания Skoda продолжает подогревать интерес публики к Enyaq Coupe iV – купеобразной версии своего первого электрокроссовера, Enyaq. В преддверии дебюта, который состоится 31 января 2022 года в Праге, чешская марка опубликовала дизайнерские скетчи новинки в ракурсе спереди в три четверти. На одном из них, чтобы показать преемственность, Enyaq Coupe iV разместили рядом с купе Popular Sport Monte Carlo – одной из самых необычных моделей Skoda родом из 30-х годов прошлого века.

Фото: © Skoda © Skoda

Помимо покатой крыши и срезанной кормы, купеобразную модель отличает длина кузова, увеличенная на символические четыре миллиметра, а также более крупные колеса: их размерность варьируется от 19 до 21 дюйма, в то время как «обычный» Enyaq оснащается только 18-дюймовыми. Задней части на зарисовках не видно, но отмечается, что на ней размещена та же надпись Skoda, по бокам от которой – фирменные С-образные фонари.

Skoda Enyaq Coupe iV и Popular Sport Monte Carlo

Enyaq Coupe iV отличился одним из самых низких в классе показателей аэродинамики – 0,234 (0,27 у Enyaq). Благодаря этому увеличился запас хода: кросс-купе сможет проезжать до 535 километров по циклу WLTP – на 25 километров больше, чем самая дальнобойная версия кроссовера Enyaq. Объем багажника под полкой в результате переоформления линии крыши уменьшился на 15 литров — до 570.

Известно, что уже в «базе» Enyaq Coupe iV получит панорамную крышу, а также светодиодную оптику. За доплату Skoda предложит матричную светотехнику и подсветку заглушки, установленной на месте решетки радиатора.

Стандартной станет одномоторная силовая установка, выдающая 179 лошадиных сил, в сочетании с аккумулятором емкостью 62 киловатт-часа. В «средней» версии кросс-купе получит мотор мощностью 204 силы и батарею на 77 киловатт-часов, а самую мощную модификацию будет приводить в движение двухмоторная установка совокупной отдачей 265 сил.

Дебют электрокара состоится 31 января в Праге, а в продажу в Европе он поступит до конца первого квартала нынешнего года. Вероятно, ценник будет не меньше, чем у Enyaq, за который в родной Чехии сейчас просят от 1 124 900 крон, что равно 3,9 миллиона рублей.