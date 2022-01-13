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14 минут назад

Ученые создали управляемое золотыми рыбками транспортное средство

Ученые из Университета Бен-Гурион в Израиле спроектировали транспортное средство, управляемое золотой рыбкой, плавающей в аквариуме над колесами. Об этом сообщает CNN.

Ученые создали «рыбомобиль»
Фото: Ronen Zvulun/ReutersRonen Zvulun/Reuters

Как сообщатся в статье, «рыбомобиль» передвигается благодаря технологии «лидара», сопоставляющей информацию о местонахождении транспортного средства и рыбки в аквариуме с помощью лазерных пучков.

Ученые взяли шесть рыбок, каждую из которых научили управлять новой технологией, после чего провели между ними соревнования, давая вознаграждение плавающему водителю, продемонстрировавшему наилучшие навыки вождения.

«Удивительно, но рыбам не требуется много времени, чтобы научиться управлять транспортным средством. Да, сначала они бывают какое-то время сбиты с толку. Однако очень быстро к ним приходит понимание, что существует корреляция между их движением и движением машины, в которой они находятся», — поделился своими наблюдениями исследователь Шахар Гивон.

Издание отмечает, что подобные опыты помогают нам лучше понять навигационные способности живых существ.

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