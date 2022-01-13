Ученые создали «рыбомобиль»

«Удивительно, но рыбам не требуется много времени, чтобы научиться управлять транспортным средством. Да, сначала они бывают какое-то время сбиты с толку. Однако очень быстро к ним приходит понимание, что существует корреляция между их движением и движением машины, в которой они находятся», — поделился своими наблюдениями исследователь Шахар Гивон.