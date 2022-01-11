Макет электрокара e-Neva показали на видео

Новинка известна под названием e-Neva и представляет собой компактный пятидверный кроссовер длиной 4,5 метра, в основе которого лежит одноименная модульная платформа. В конце прошлого года появились подробности о российской разработке: у электромобиля пружинная подвеска и двухмоторная установка (по одному электромотору на каждой оси), а пиковая мощность составляет 435 лошадиных сил.
«Тележка» предусматривает установку батареи емкостью до 90 киловатт-часов, а также подходит для гибрида с электрохимическим генератором, работающим на водороде.
Полностью электрическая e-Neva проезжает на одной зарядке до 463 километров (цикл не уточняется) и развивает максимальную скорость в 197 километров в час. Время разгона до 100 километров в час не приводится, зато известно, что с 0 до 60 километров в час кроссовер ускоряется за 2,7 секунды.
Одновременно с техническими подробностями «Алмаз-Антей» поделился и изображениями интерьера будущего автомобиля. На снимки попал 15-дюймовый экран мультимедийной системы, а также был заявлен проекционный дисплей. Объем багажника кроссовера составляет 610 литров.
В конце ролика упоминается белорусская фирма Unimo, которая оказывает технические консультационные, проектные и производственные услуги, связанные с разработкой продуктов в области автомобилестроения, а также их подготовкой к производству. В частности компания изготовила предсерийный образец городского электромобиля «КАМА-1» на основе технологии цифровых двойников.