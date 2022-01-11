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22 минуты назад

Toyota зарегистрировала в России свой бренд электромобилей

Автопроизводитель из Японии, Toyota, зарегистрировал на территории России новый товарный знак. Речь идет о Toyota beyond Zero.

Toyota зарегистрировала в России свой бренд электромобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Под новой маркой Toyota beyond Zero производитель из Японии планирует запустить на территории РФ реализацию автомобилей с электрическими силовыми установками. Информация о новом бренде впервые появилась в начале 2021 года.

В апреле компания показала первый концепт электрокара, получивший название Toyota bZ4X. Тогда представители марки сообщали, что автомобиль получит серийное исполнение ближе к концу 2022 года.

В декабре Акио Тойода, занимающий должность президента Toyota Motor Corporation, сообщил, что компания будет стремительно развиваться в сегменте электрокаров. Он отметил, что уже к 2030 году линейка бренда примет не менее 30 электрокаров. Годовой объем реализации таких транспортных средств должен составить 3 500 000 единиц.

Напомним, что в России уже сеть завод Toyota, который находится в Санкт-Петербурге. С его конвейера выпускают автомобили моделей RAV4 и Camry.

Бортжурнал,Toyota,Toyota Motors,
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