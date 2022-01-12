Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов в России

Компании Citroen и Peugeot с 2022 года сократили список версий седанов C4 и 408, представленных на российском рынке. Из актуальных прайс-листов исчезли модификации с дизельным двигателем 1.6 HDi мощностью 114 лошадиных сил, который до недавнего времени устанавливался на обе модели. Теперь же Citroen C4 и Peugeot 408 предлагаются только с бензиновыми моторами: 1,6-литровым атмосферным на 115 сил и его турбированной версией с отдачей 150 сил.

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Дизельный мотор 1.6 HDi упоминается в сертификационных документах на Citroen C4 и Peugeot 408, срок действия которых истечет только через три года. Двигатель 1.6 HDi сочетался только с механической коробкой передач, в то время как бензиновые агрегаты того же объема работают в том числе с автоматом.

Citroen C4 пережил плановое обновление в 2017 году, однако в 2021 году модель не пользовалась популярностью: с января по ноябрь в России реализовали всего 544 экземпляра. Для сравнения: за этот период в стране продали почти 4,4 тысячи новых автомобилей Citroen, в том числе 1353 штуки SpaceTourer, который остается бестселлером марки.

Что касается Peugeot 408, то его рестайлинговая версия тоже продается с 2017 года. За 11 месяцев прошлого года россияне приобрели 7685 новых автомобилей Peugeot, в том числе 138 экземпляров 408-го. Причем с июля по сентябрь в стране покупали по 2-3 таких машины, а в октябре и ноябре не было продано ни одной.