Универсалы могут исчезнуть из линейки Mercedes-Benz к 2030 году

Mercedes-Benz, для которого универсалы были важным продуктом на протяжении многих лет, собирается отказаться от такого типа кузова, сообщает немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров. По их данным, судьба двухобъемников уже решена: новые не появятся, а существующие исчезнут из модельного ряда марки уже через восемь лет. Такое решение продиктовано желанием выгадать средства на электрификацию, которая также должна завершиться к 2030 году.

Как сообщает Automobilewoche, первым в отставку отправится CLA Shooting Brake: продажи модели прекратятся в 2025 году, и преемника она не оставит. Последним, вероятно, станет универсал E-Class, который исчезнет вместе со сменой поколения в 2030 году.

Будущее CLA Shooting Brake оказалось под вопросом еще в 2020 году, когда глава Mercedes-Benz Ола Каллениус анонсировал будущее сокращение линейки компактных моделей, заявив, что компания «зашла слишком далеко» в попытках занять все возможные ниши в каждом сегменте.

В сентябре главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер подогрел слухи о том, что первым под нож ляжет универсал, обсудив снижающуюся популярность такого типа кузова из-за роста спроса на кроссоверы и внедорожники. Помимо этого, разработка и производство электромобилей требуют больших вложений, и руководство вряд ли будет тратить деньги на создание батарейных новинок, которые не слишком заинтересуют публику