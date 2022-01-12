Спецслужбы РФ получат электромотоциклы Aurus к 2023 году

Стали известны первые подробности о новом электрическом мотоцикле Aurus, который разрабатывается в НАМИ. Уже построен первый опытный экземпляр, а к 2023 году такие мотоциклы получат ГОН, ГИБДД и МЧС.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Подробности о новом мотоцикле Aurus опубликовал журнал «За рулем». На мотоцикле установлен английский электромотор мощностью 190 лошадиных сил. В НАМИ решили не разрабатывать совй собственный двигатель, так как это обошлось бы слишком дорого.

Изначально мотоцикл Aurus планировали сделать бензиновым, но от этой идеи также отказались, так как это было бы несовременно. Колесные диски мотоцикла изготовлены из углепластика. Заряжать мотоцикл можно от обычной розетки или от быстрой зарядки.

Тормоза для Aurus изготовила компания Brembo. Таже у мотоцикла есть четыре режима движения, обогрев ручек и седла, бесключевой доступ, цифровая приборная панель, ветровое стекло с электрорегулировкой и АБС.