В России на треть сократилось количество краж машин

Угонщики стали отдавать предпочтение кроссоверам корейского производства. А количество угонов в России по итогам прошлого года сократилось на треть, следует из исследования, которое провели эксперты "АльфаСтрахования" . Снижение числа угонов, по их мнению, связано с пандемией и ограничениями при выезде за границу. Но, как только все ограничения будут сняты, риск угонов в России может вырасти.

Согласно исследованию по страховым случаям по каско, в прошлом году сразу два автомобиля марки Toyota - RAV 4 с частотой угонов 11 процентов и Camry с частотой 7 процентов - были в числе лидеров. То есть из 100 застрахованных RAV 4 угонялись 11 машин. К концу 2021 года их место заняли Hyundai Santa Fe с частотой угонов 12 процентов и Mitsubishi Outlander - 11 процентов. Также тройку лидеров уходящего года замыкает Kia Rio с показателем 10 процентов. Кроме того, в первую пятерку вошли еще два представителя марки Kia - Sportage с частотой угонов 8 процентов и Sorento (7 процентов). Это объясняется массовым спросом россиян на автомобили марки. На шестом месте снова Hyundai, но на сей раз Tucson (5 процентов). И только на седьмой строчке появляется Toyota Camry с частотой угонов 5 процентов.