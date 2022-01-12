В Сети показали первые изображения электрической «семерки» BMW

В Сети появились первые снимки «семерки» BMW. В текущем году BMW планирует представить совершенно новое поколение 7-й серии, это будет новая модель на электрической тяге. Дебют скорее всего состоится в первой половине 2022 года. И хотя официальных изображений нет, дизайнеры успели пофантазировать на эту тему.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

На данный момент под капотом «семерки» BMW установлен двигатель V12, мощность которого 609 лошадиных силы. Известно, что в новом поколении подобного не будет. На смену придет электрическая тяга.

Внешне автомобиль будет похож на другие версии. В передней части будет красоваться двухэтажная головная оптика, «ноздри» все те же фирменные, то есть необычной формы. Ожидается, что в базовой версии будет установлена батарея на 100 кВт.ч. Отдача составит 400-550 лошадиных силы.