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2 часа назад

В Skoda рассказали, когда закончится дефицит полупроводников

Skoda опубликовала отчет о глобальных продажах за 2021 год: несмотря на пандемию и продолжающийся дефицит электронных компонентов, чешской компании удалось реализовать по всему миру 878,2 тысячи новых автомобилей. 90,4 тысячи из них продали в России — этот показатель на 4,4 процента меньше, чем в 2020 году. Согласно прогнозам марки, уже во второй половине нынешнего года ситуация с поставками полупроводников нормализация, что положительно скажется на объемах продаж.

Skoda спрогнозировала конец дефицита полупроводников
Фото: © Skoda© Skoda

Бестселлером Skoda в прошлом году стала Octavia, которая разошлась по всему миру в количестве 200,8 тысячи экземпляров (-22 процента относительно результата 2020 года). На втором месте — кроссовер Kamiq с показателем 120,7 тысячи штук (-6,1 процента). Замыкает тройку Karoq (119,2 тысячи штук).

В первую пятерку также попали Fabia и Kodiaq, продажи которых составили 99,1 и 98,6 тысячи единиц соответственно, причем спрос на Fabia просел на шесть процентов, а на Kodiaq — на 25,1 процента. Отдельно в компании отметили показатели электрического Eniyaq, чей суммарный объем поставок составил почти 45 тысяч экземпляров.

На 2022 год Skoda запланировала выход обновленных версий Kodiaq и Karoq, а также нового электрического кросс-купе Enyaq Coupe iV.

Что же касается российского рынка, что Skoda начнет принимать заказы на улучшенный Karoq в России в первом квартале этого года, а у дилеров автомобили появятся во втором. Что касается обновленного Kodiaq, то его локальная премьера состоялась в сентябре: по состоянию на середину января цены на модель начинаются от 1,96 миллиона рублей.

Бортжурнал,Skoda,
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