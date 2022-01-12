Можно ли поставить на учет авто со штрафами

После приобретения авто у вас есть десять суток на то, чтобы поставить машину на учет. Но во время регистрации может выясниться, что у бывшего хозяина имеются неоплаченные штрафы. Можно ли переоформить авто со штрафами и что делать, если вам откажут, узнаете из нашего материала.

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Как узнать, есть ли неоплаченные штрафы у авто

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Сама по себе покупка авто со штрафами не опасна. Долги числятся за бывшим хозяином, а не за машиной, и взимать их будут с него. Но при наличии долга судебные приставы могут наложить запрет на регистрацию автомобиля. Придется искать продавца и просить решить проблему с ограничениями. Если он откажется или не выйдет на связь, придется самому гасить штрафы и снимать запреты.

Поэтому еще при первом созвоне попросите у продавца VIN или госномер машины и пробейте ее по базам. Если проверка не найдет серьезных проблем, можно договориться о встрече.

Перед заключением договора советуем еще раз проверить неоплаченные штрафы через онлайн-сервис. Возможно, владелец успел заработать новые.

Перед подписанием ДКП также не лишним будет узнать, есть ли у продавца другие долги – по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ и проч. Из-за них судебные приставы тоже могут наложить запреты на регистрацию. Информацию о задолженностях показывает сервис проверки владельца авто.

Список задолженностей отображается в блоке «Сведения о долгах у судебных приставов».

Кроме долгов, сервис проверки владельца авто также покажет, числится ли продавец в розыске, действителен ли его паспорт и прочее.

Поставят ли авто на учет со штрафами

Регистрация авто со штрафами не запрещена, так как они не входят в перечень оснований, из-за которых могут отказать в постановке не учет (приказ МВД №1001). Штрафы назначили бывшему собственнику, и вы не имеете к ним отношения.

Кроме того, постановление МВД №13/5.77 запрещает сотрудникам ГИБДД требовать оплаты штрафов во время оформления авто. Требования по уплате штрафов возможно, если новый хозяин не купил, а получил машину по наследству. Долг завещателя переходит к его правопреемнику.

Если инспектор отказывается регистрировать авто из-за штрафов, ему грозит дисциплинарная ответственность, а отделению ГИБДД – служебная проверка.

Бывает, что до постановки на учет новый владелец успевает заработать штрафы на купленной машине. Можно ли перерегистрировать автомобиль со штрафами в таком случае? Можно. Инспектор не вправе настаивать на немедленной оплате задолженностей, если нет ограничений от судебных приставов. Вы можете сказать, что сделаете это после регистрации машины.

Что делать, если инспектор отказывает в регистрации авто из-за штрафов

Если сотрудник ГИБДД не ставит авто на учет, потребуйте письменный отказ в регистрации с указанием причины.

Водители часто спрашивают, можно ли прибегнуть к видеосъемке, если инспектор отказывается переоформить авто со штрафами? Отвечаем – да! Если сотрудник ГИБДД нарушает ваши права и установленные законодательные нормы, фиксация на видео не только не запрещена, но и уместна.

Обычно этих действий уже достаточно, чтобы инспектор согласился поставить авто на учет со штрафами. Но если он непреклонен, запишите его должность, ФИО и начинайте готовить жалобу. В качестве доказательств приложите к ней письменный отказ и видеозапись.

Текст жалобы должен быть грамотным и четким, без оскорблений и ненормативной лексики. Обязательно укажите звание, ФИО инспектора, от которого получили отказ в регистрации, и нарушенные им законодательные нормы – приказ МВД №1001 и постановление МВД №13/5.77.

вышестоящему должностному лицу подразделения автоинспекции (начальнику);

в МВД России;

в региональную или районную прокуратуру;

в судебные органы. Жалоба подается:

Принести жалобу можно лично или переслать по почте заказным письмом.

Обычно достаточно обращения к начальнику подразделения автоинспекции. Но если ГИБДД отказало, перешлите жалобу в ведомство, указанное ниже в предложенном нами списке.