В 2021 году с авторынка РФ ушла 21 модель

В прошлом году российский авторынок лишился 21 модели, сообщает агентство «Автостат». Семь ушедших с рынка РФ моделей относят к премиальному сегменту, оставшиеся — к массовому.

К сегменту SUV относятся больше половины моделей, покинувших рынок (12 кроссоверов). Остальные — это три седана, два купе, два пикапа, минивэн и хэтчбек.

Среди ушедших моделей семь принадлежат китайским маркам (Geely, Foton, JAC, Haval, Zotye); шесть — японским (Infiniti, Honda, Toyota, Mazda), пять — немецким (Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz), две — американским (Jeep и Chrysler), одна — британской (Jaguar).