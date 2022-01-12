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3 часа назад

Авторынок России потерял 21 модель в 2021 году

В прошлом году российский авторынок лишился 21 модели, сообщает агентство «Автостат». Семь ушедших с рынка РФ моделей относят к премиальному сегменту, оставшиеся — к массовому.

В 2021 году с авторынка РФ ушла 21 модель
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К сегменту SUV относятся больше половины моделей, покинувших рынок (12 кроссоверов). Остальные — это три седана, два купе, два пикапа, минивэн и хэтчбек.

Среди ушедших моделей семь принадлежат китайским маркам (Geely, Foton, JAC, Haval, Zotye); шесть — японским (Infiniti, Honda, Toyota, Mazda), пять — немецким (Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz), две — американским (Jeep и Chrysler), одна — британской (Jaguar).

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