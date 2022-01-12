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2 часа назад

19-летний хакер взломал автомобили Tesla в разных странах мира

Автомобили марки Tesla подверглись массовым взломам. За этим стоит 19-летний хакер, который сумел войти в систему производителя в разных странах мира.

19-летний хакер взломал автомобили Tesla в 13 странах
Фото: Car.ruCar.ru

Хакер из Германии признался, что он может получать доступ к некоторым функциям электрокара. На данный момент он владеет информацией о нескольких десятках автомобилей из 13 стран мира. Как отмечает хакер, доступ он сумел получить не из-за недоработок производителя. Главная причина - использование владельцами электрокаров сторонних сервисов API.

С такими возможностями у хакера появился доступ к различным функциям автомобилей. К примеру, он может отключать режим Sentry Mode, открывать двери и заводить двигатель в дистанционном режиме. Кроме того, он может определять точное местоположение транспортного средства. Более подробной информации хакер не предоставляет. Он отметил только то, что один пострадавший проживает в Онтарио.

Хакер отметил, что он не планирует задействовать это в личных целях и вредить владельцам автомобилей. Его главная цель - связаться с пострадавшими и сообщить, как обеспечить защиту для своих учетных записей.

Бортжурнал,Tesla,
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