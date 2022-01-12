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2 часа назад

Автоконцерн АвтоВАЗ подтвердил выход новой Lada Vesta в середине 2022 года

Автомобильный концерн АвтоВАЗ подтвердил, что новая Lada Vesta FL выйдет на российский рынок в середине 2022 года. Ранее ожидалось, что новое семейство Lada Vesta будет представлено в марте 2022 года.

АвтоВАЗ подтвердил выход новой Lada Vesta в середине 2022 года
Фото: лада.онлайнлада.онлайн

По словам исполнительного вице-президента Оливье Морне, помимо обычной Lada Vesta появится и ее спортивная модификация. Но версия Sport выйдет значительно позже. Также Морне уточнил, что Laa Vesta получит существенные изменения. Производство нового семейства Lada Vesta будет осуществляться на заводе в Ижевске. Первые товарные автомобили отправят в дилерские центры для прохождения тест-драйвов.

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