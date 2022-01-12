АвтоВАЗ подтвердил выход новой Lada Vesta в середине 2022 года

Автомобильный концерн АвтоВАЗ подтвердил, что новая Lada Vesta FL выйдет на российский рынок в середине 2022 года. Ранее ожидалось, что новое семейство Lada Vesta будет представлено в марте 2022 года.

По словам исполнительного вице-президента Оливье Морне, помимо обычной Lada Vesta появится и ее спортивная модификация. Но версия Sport выйдет значительно позже. Также Морне уточнил, что Laa Vesta получит существенные изменения. Производство нового семейства Lada Vesta будет осуществляться на заводе в Ижевске. Первые товарные автомобили отправят в дилерские центры для прохождения тест-драйвов.