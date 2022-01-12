В США выбрали лучшие автомобили года

Жюри ежегодного конкурса «Североамериканский автомобиль, пикап и внедорожник/кроссовер года» (NACTOY) объявило победителей в трех номинациях.

Фото: Honda Honda

Лучшим легковым автомобилем признали Honda Civic нового, одиннадцатого поколения (на фото). В финале с ним боролись за победу Volkswagen Golf в спортивных версиях и электроседан Lucid Air.

Среди пикапов Ford Maverick отдали большее количество голосов, чем Hyundai Santa Cruz и электрокару Rivian R1T. В категории внедорожников и кроссоверов выиграл Ford Bronco, в списке номинантов были электрический Ioniq 5 от Hyundai и Genesis GV70.

Из числа финалистов конкурса на рынке России представлены только модели Volkswagen Golf GTI и Genesis GV70.