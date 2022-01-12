Автовладельцы Renault могут подать групповой иск из-за масложора

Ещё в 2017 году журнал L"argus сообщал, что у некоторых моделей Renault есть проблемы с чрезмерным потреблением масла.

Фото: Renault Renault

Весной 2019 года тема снова была поднята, но на этот раз изданием Auto Plus, в материале которого опять же указывалось на масложор. Теперь владельцы Renault готовятся подать групповой иск к автопроизводителю, пишет Autoexpert.

Le Journal du Dimanche сообщает со ссылкой на юриста, который займётся делом, что истцы и их представители убеждены в том, что компания знала о недостатках своего мотора ещё в 2015 году.

Повышенный расход масла - полбеды, также двигатель, по неофициальной информации, имеет не совсем корректную калибровку блока управления двигателем, который не подаёт достаточного количества масла в область цилиндров, что ведёт к их повышенному износу и скорейшему выхода агрегата из строя.