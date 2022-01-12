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2 часа назад

Обновленную Lada Vesta впервые показали на официальном видео

Долгожданная Lada Vesta с приставкой FL (от «фейслифтинг») по плану должна встать на конвейер ижевского завода в марте нынешнего года. В преддверии дебюта обновленной модели АвтоВАЗ показал первый видеотизер – правда, не всем, а только журналистам, которые присутствовали на пресс-конференции. Тем не менее ролик уже просочился на YouTube: как и положено тизеру, он не слишком информативен, но демонстрирует полностью светодиодные фары, до этого официально не анонсированные.

Обновленную Lada Vesta впервые показали на официальном видео
Фото: © World of Motors / YouTube© World of Motors / YouTube
Начинается ролик с включенной оптикой, после чего на первой секунде гаснут фары ближнего света, оставляя гореть две раздельные полоски дневных ходовых огней – прямую сверху и изогнутую снизу. Ожидается, что такая светотехника Lada Vesta достанется только в топовых комплектациях, но в каких именно, пока неизвестно.

Помимо этого, первое крупное обновление за семь лет жизни Весты принесет легкие изменения в экстерьере – переработанную решетку радиатора и иные колесные диски. В салоне, который фотошпионы уже успели заснять без камуфляжа, появится (опять же, в «топе») крупный вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы и – впервые – заводская цифровая приборная панель в глянцевой рамке. Также модель получит новые блок климат-контроля и мультируль.

В моторной гамме изменений не предвидится. Как и нынешняя Vesta, новинка получит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 либо 113 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» либо вариатором Jatco.

Ранее на этой неделе стало известно, что в ходе финальных испытаний обновленной Lada Vesta АвтоВАЗ столкнулся с неожиданными сложностями. На четырех из восьми экземпляров, вошедших в последнюю собранную партию, после сбоя цифровой «приборки» отказывает вся электрическая цепь, что приводит к остановке автомобиля.

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