«Очень черная» Lada Niva Travel появится до конца зимы

О том, что Lada Niva Travel обзаведется «очень черной» спецверсией под названием Black, стало известно еще в середине декабря. Тогда в Сеть попало первое изображение такого автомобиля — на снимке можно заметить черные колесные диски, тонировку задних стекол, черные же накладки на пороги, бамперы, колесные арки и корпуса наружных зеркал. Сам кузов тоже выкрашен в черный цвет. По информации Auto.ru, продажи «очень черной» Niva Travel стартуют до конца зимы.

Фото: © Avtograd news / vk.com © Avtograd news / vk.com

Издание утверждает, что версия Black будет построена на базе комплектации Comfort, которая по состоянию на середину января стоит 936,9 тысячи рублей с учетом стоимости пакета дополнительных аксессуаров, таких как кондиционер, подогрев передних сидений и 15-дюймовые колесные диски. При этом мультимедийная система такому внедорожнику не положена. Можно предположить, что «очень черная» спецверсия окажется на несколько десятков тысяч дороже и, вероятно, ее цена приблизится к отметке миллион рублей.

Согласно статистике продаж автомобилей Lada за 2021 год, дилеры реализовали 25 415 экземпляров Niva Travel и еще 25 827 автомобилей Niva Legend (прежде была известна как Lada 4x4). АвтоВАЗ обычно указывает суммарные продажи внедорожников семейства Lada, что позволяет модели входить в топ-5 самых популярных автомобилей сегмента SUV на российском рынке. На каком месте Niva окажется по итогам 2021 года, станет известно в ближайшие дни, когда Ассоциация европейского бизнеса опубликует отчет о продажах всех марок, представленных в России.