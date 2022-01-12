«Очень черная» Lada Niva Travel появится до конца зимы

О том, что Lada Niva Travel обзаведется «очень черной» спецверсией под названием Black, стало известно еще в середине декабря. Тогда в Сеть попало первое изображение такого автомобиля — на снимке можно заметить черные колесные диски, тонировку задних стекол, черные же накладки на пороги, бамперы, колесные арки и корпуса наружных зеркал. Сам кузов тоже выкрашен в черный цвет. По информации Auto.ru, продажи «очень черной» Niva Travel стартуют до конца зимы.
Издание утверждает, что версия Black будет построена на базе комплектации Comfort, которая по состоянию на середину января стоит 936,9 тысячи рублей с учетом стоимости пакета дополнительных аксессуаров, таких как кондиционер, подогрев передних сидений и 15-дюймовые колесные диски. При этом мультимедийная система такому внедорожнику не положена. Можно предположить, что «очень черная» спецверсия окажется на несколько десятков тысяч дороже и, вероятно, ее цена приблизится к отметке миллион рублей.
Согласно статистике продаж автомобилей Lada за 2021 год, дилеры реализовали 25 415 экземпляров Niva Travel и еще 25 827 автомобилей Niva Legend (прежде была известна как Lada 4x4). АвтоВАЗ обычно указывает суммарные продажи внедорожников семейства Lada, что позволяет модели входить в топ-5 самых популярных автомобилей сегмента SUV на российском рынке. На каком месте Niva окажется по итогам 2021 года, станет известно в ближайшие дни, когда Ассоциация европейского бизнеса опубликует отчет о продажах всех марок, представленных в России.
В конце прошлого года АвтоВАЗ обозначил сроки появления Niva следующего поколения — модель переживет смену генерации ближе к концу 2024 года. Также стало известно, что к 2025 году Lada собирается пополнить линейку четырьмя «совершенно новыми моделями»: в 2023 году должны выйти две модели B-сегмента, а в 2025-м дебютирует некий кроссовер сегмента C.