Илон Маск ответил на жалобы российских владельцев Tesla

Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск ответил на жалобы российских владельцев электрокаров, недовольных отсутствием техподдержки в стране. Он написал в своём Twitter, что Tesla прикладывает максимально возможные усилия, чтобы поддержать владельцев по всему миру.

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Ранее российские автомобилисты записали видеообращение к Маску, в котором рассказали о трудностях с использованием электрокаров.

Они заявили, что открытие официального офиса может стимулировать продажи авто, так как многие не решаются на покупку Tesla из-за отсутствия в РФ доступной сети зарядных станций и сервисных центров, а также облегчить жизнь тем, кто уже владеет электромобилем.

Владельцы из России рассказали, что им приходится заказывать запчасти из других стран и «это превращается в приключение на долгие полгода». Водители подчеркнули, что любят свои авто и никогда не поменяют их на машины с двигателем внутреннего сгорания.

В мае 2021 года Маск принял участие в российском форуме «Новое знание», на котором заявил , что Tesla скоро будет присутствовать в России.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — говорил тогда бизнесмен.

В июле компания добавила в интерфейс электромобилей поддержку русского языка. Тогда же у водителей появилась возможность управлять транспортным средством с помощью венгерского и румынского языков.