Автоэксперт дал советы по очистке авто от снега и льда

Автомобильный эксперт Павел Сидоров напомнил россиянам, что зимой очень важно очищать транспортное средство от снега, грязи и льда. При этом эксперт указал несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание.

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Прежде всего, необходимо помнить, что неправильная очистка может привести к повреждению автомобилей, появлению царапин и сколов. В то же время придерживаясь простых правил, можно продлить срок эксплуатации ТС и сэкономить время на очистку.

По словам Сидорова, очистку капота и кузова от снега необходимо обязательно проводить щеткой с мягким ворсом, а вот наледи лучше не трогать, чтобы не повредилось ЛКП. Замерзшие дворники стоит сначала отогреть с помощью печки, а не отрывать силой. В противном случае ремонта вряд ли удастся избежать.