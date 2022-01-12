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34 минуты назад

Дефицит чипов и не только: Почему машины продолжат дорожать в 2022 году?

Автомобили в России активно дорожают, а производители регулярно меняют ценники в не лучшую для клиентов сторону. Есть основания, по которым стоимость машин только продолжит расти в наступившем году.

Почему машины продолжат дорожать в 2022 году?
Фото: Car.ruCar.ru

По официальным данным, за последний год цены на автомобили увеличились на 30%, на "вторичке" - на 45%. Существенно транспорт подорожал в 2014-2015 годах (+25%), что объясняется и падением рубля. В дальнейшем рост пусть стал и не таким большим, но за четыре года машины стали дороже на 10-20%. Прошлый год установил новые рекорды, но наступивший лучше не станет.

Этому есть свои причины. Например, во многих салонах сохраняется дефицит популярных марок. Люди все равно покупают средства перемещения, что наталкивает дилеров требовать большие деньги за дополнительное оснащение. Порой наценки достигают миллионов рублей, как это было в случае с Toyota Land Cruiser 300. Кроме того, в этом году сократятся объемы сборки некоторых комплектаций в связи с нехваткой чипов и магния. Последний необходим для сплава алюминия. Этот дефицит связывается с экологическими нормами в КНР.

Такое положение дел привело к подорожанию элемента, что негативно скажется на стоимости как запчастей, так и самих средств перемещения. Вполне естественно, что автомобили только продолжат расти в стоимости.

Бортжурнал,Toyota Land Cruiser,Toyota,
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