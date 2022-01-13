Новый Toyota Land Cruiser 300 заработал пять звезд ANCAP

Независимая организация ANCAP (входит в международную ассоциацию Global NCAP) провела серию краш-тестов праворульного Toyota Land Cruiser 300, который недавно вышел на рынки Австралии и Новой Зеландии. По итогам серии испытаний, которая включала различные фронтальные и боковые удары, а также проверку вспомогательных электронных ассистентов, безопасность модели оценили на пять звезд из пяти возможных.

Фото: © ANCAP Safety Ratings / YouTube.com © ANCAP Safety Ratings / YouTube.com

В тестах принял участие Land Cruiser 300 нового поколения в спецификации для местных рынков, с правым расположением руля и 3,3-литровым турбодизелем под капотом. Семиместный внедорожник был оснащен восемью эйрбегами, преднатяжителями ремней безопасности, адаптивным круиз-контролем, системами ABS и ESP, системой автоматического экстренного торможения, системой мониторинга мертвых зон и системой контроля состояния водителя, а также системой мониторинга движения в полосе.

Испытания по методике ANCAP включают восемь этапов. Это фронтальный удар на скорости 64 километра в час с перекрытием 40 процентов, фронтальный удар на скорости 50 километров о жесткий барьер со 100-процентным перекрытием, фронтальный удар о движущийся навстречу деформируемый барьер с частичным перекрытием, боковой удар, боковой удар о столб, а также стендовые испытания кресел (имитация удара сзади), тест на безопасность пешеходов и испытание систем превентивной безопасности.

Toyota Land Cruiser заработал пять звезд. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили на 34,08 балла из 38 возможных (89 процентов), безопасность пассажиров-детей — на 43,60 балла из 49 (88 процентов), травмобезопасность для пешеходов — на 44,02 балла из 54 (81 процент), а превентивную безопасность — на 12,40 балла из 16 (77 процентов).