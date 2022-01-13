АвтоВАЗ отказался от модернизации «Иксрея» и «Ларгуса»

Компания АвтоВАЗ не планирует обновлять модели «Лада XRAY» и «Лада Ларгус». Об этом сообщает сайт «Авторевю».

Компактный хэтчбек «Лада XRAY» начали выпускать в 2015 году, но до сих пор модель не получила у покупателей особой популярности. Если, например, в 2018 году было реализовано 34807 экземпляров модели, то в прошедшем году этот показатель составил 22107 машин. Спрос не стал выше даже после появления версии Cross и варианта с вариатором. Хэтчбек в нынешнем виде будут выпускать еще несколько лет, после чего производство закончится.

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Не ожидается обновлений и у семейства «Лада Ларгус». Автомобиль был модернизирован год назад и останется в таком виде до окончания производства. Не появится у машины и версия с автоматом, а еще в компании не планируют исправлять изъян, на который часто жалуются покупатели, и переносить крепления второго ряда, ведь сейчас запас для ног на втором ряду меньше, чем на третьем.