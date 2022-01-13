Что больше всего страшит начинающих водителей

Начинающие российские водители больше всего боятся сломать машину. Данные были предоставлены исследованием, которое провели эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги».

Фото: Валерий Титиевский/РИА «Новости» Валерий Титиевский/РИА «Новости»

Отмечается, что страх сломать машину не является безосновательным. Это связано с тем, что при неправильной эксплуатации, особенно в процессе обучения вождению, автомобиль может выйти из строя.

— Еще один страх: окружающие будут смеяться над новичком. Такое опасение часто преследует новичков на дороге: они переживают, что будут слишком медленно ехать или всех пропускать на перекрестках, а бывалые водители станут их обгонять и подрезать, — передают «Известия» слова экспертов.

Также водители часто волнуются из-за того, что им кажется, будто они нередко нарушают ПДД. Однако именно новички становятся более ответственными на дорогах.

Кроме этого, молодые водители часто прокручивают сценарии аварийных ситуаций у себя в голове. Тревожное предчувствие развеивает официальная статистика. Так, согласно данным ГИБДД России, водители с опытом вождения менее пяти лет стали виновниками такого же количества аварий, что и автолюбители со стажем вождения от пяти до десяти лет.