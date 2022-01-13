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3 часа назад

Эксперты назвали причины снижения ресурса двигателя у кроссоверов

На легковые автомобили и кроссоверы одной марки часто устанавливают одинаковые двигатели, однако на кроссоверах мотор изнашивается быстрее. У этого явления есть логичные причины, которые перечислили эксперты журнала «За рулем».

Почему у кроссоверов быстрее снижается ресурс двигателя
Фото: Илья Питалев / РИА НовостиИлья Питалев / РИА Новости

Во-первых, кроссоверы тяжелее легковых автомобилей. В случае с кроссовером двигателю приходится перемещать тело большей массы, соответственно, мотор быстрее выйдет из строя. Износ двигателя прямо пропорционален увеличению массы.

Во-вторых, двигателю кроссовера приходится вращать более разветвленную трансмиссию, а также систему полного привода. Чтобы раскрутить все эти элементы необходима дополнительная мощность двигателя.

В-третьих, аэродинамика кроссовера хуже легкового автомобиля за счет формы кузова и большего дорожного просвета. Это также создает дополнительную нагрузку на двигатель.

В-четвертых, водители кроссоверов с полным приводом чаще загоняют их в грязь и на бездорожье. Такая эксплуатация приводит к снижению ресурса двигателя.

Бортжурнал,За рулем,
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