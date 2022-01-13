Продажи новых авто в РФ выросли впервые с 2018 года

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 2021 год. Впервые с 2018 года российский авторынок вышел в плюс: продажи составили 1 666 780 единиц, что на 4,3 процента больше результата 2020 года, когда автоиндустрия несла потери из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Показатель 2021 года мог быть еще выше, если бы не глобальный дефицит микрочипов, негативно отразившийся на производстве автомобилей.

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Первая половина 2021 года была удачной: с января по июль в России реализовали 157 808 новых автомобилей, что на 28,7 процента превышало прошлогодний показатель. Однако затем началось затяжное падение рынка, вызванное нехваткой электронных компонентов, на рынке образовался дефицит машин, что повлекло за собой повышение цен у дилеров. Самым провальным месяцем оказался декабрь, когда удалось продать всего 133 тысячи машин, что на 19,9 процента меньше результата декабря 2020-го.

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В АЕБ заявили, что улучшения ситуации на рынке новых автомобилей в ближайшее время не предвидится, хотя прогноз на 2022 год положительный. В Ассоциации считают, что в следующем году дилеры смогут продать 1 722 000 легковых и легких коммерческих автомобилей.

Лидером по объемам продаж в 2021 году в очередной раз стала Lada. Автомобили российской марки разошлись в количестве 350 714 экземпляров, что на 2,1 процента больше, чем в 2020-м. Доля Lada на рынке достигла 21 процента. Kia завершила год на втором месте с результатом в 205 801 проданный автомобиль (+2 процента) и в восьмой раз подряд стала самым популярным иностранным брендом среди представленных в России. По итогам года рыночная доля Kia составила 12,3 процента. Замыкает тройку лидеров Hyundai (167 331 штука, +3 процента).

В тройку самых продаваемых автомобилей 2021 года вошли Lada Vesta (113 698 штук против 107 281 штуки в 2020-м), Lada Granta (111 430 проданных машин) и Kia Rio (82 941 проданный экземпляр). Лидером в сегменте SUV снова стала Hyundai Creta (68 081 штука).