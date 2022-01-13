Топ-10 автомобильных разочарований

Агентство Consumer Reports подготовило рейтинг автомобилей, которые разочаруют своих владельцев. Лидерами списка за одним лишь исключением оказались модели американских и японских марок.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Дмитрий Серебряков / ТАСС

И это единственное исключение - Kia Forte (Cerato/K3), который занимает десятое место в списке автомобильных разочарований: только 47% владельцев ответили, что купили бы такой автомобиль снова. Столько же баллов у Cadillac XT4. Одинаковый процент приверженцев - 46% - у Jeep Renegade и Compass, а также у Infiniti QX50.

На пятом месте оказался Nissan Rogue Sport, который в нашей стране известен как Nissan Qashqai: кроссовер повторно бы выбрали 42% владельцев.

Infiniti Q50 оказался единственным автомобилем в рейтинге, которые не принадлежит к категории кроссоверов, и его рейтинг составляет 40%.

На третьем месте - субкомпактный Chevrolet Trax (37%), перед ним - Ford EcoSport (30%), а возглавляет антирейтинг Toyota C-HR (29%).