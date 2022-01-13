Гибриды в России подорожают из-за нового расчета акцизов

Минфин разъяснил новые правила начисления акцизов на импортируемые в Россию машины с гибридными силовыми установками. Согласно правилам, уже направленным в Федеральную таможенную службу, теперь при расчете учитывают не только мощность ДВС, как раньше, но и отдачу электромотора. Из-за этого размер выплат увеличился на несколько сотен тысяч рублей, что уже почувствовали как иностранные автопроизводители, так и компании, ввозящие подержанные машины.

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Новая практика привела к росту акциза на 100-500 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенников. Что касается премиальных гибридных автомобилей, то их стоимость увеличилась менее чем на один процент, который, однако, все равно чувствителен для производителей. По мнению участников рынка, пересмотр правил расчета «определенно не поможет» продвижению «зеленых» машин на рынке страны.

Отмечается, что в автосалоны гибриды, импортированные с новыми акцизами, пока не поступили. Насколько и когда увеличится их стоимость, пока неясно.

Ранее гибридные автомобили всех видов ввозили в Россию по правилам 2011 года. В Росстандарте двигатель внутреннего сгорания называли «основным силовым агрегатом» и разъясняли, что суммировать его мощность и отдачу электромоторов «некорректно».