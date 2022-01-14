Появились первые изображения Hyundai Creta в кузове пикап

Спереди новая Hyundai Creta больше похожа на Tucson, благодаря теперь уже фирменной радиаторной решетке, декоративные элементы которой скрывают в себе не только воздуховоды, но и оптику. А вот крылья и капот здесь уже такие, как и во втором поколении кроссовера Creta. С одной стороны, две модели теперь стали менее различимы, но с другой новая Creta выглядит гораздо более солидно, следовательно, привлекательнее для покупателей, поэтому можно смело утверждать, что рестайлинг пошёл ей на пользу.