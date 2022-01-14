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1 час назад

В Сети появились первые изображения Hyundai Creta в кузове пикап

Появились первые изображения новой Hyundai Creta пикап. Выглядит примерно как Tucson с кузовом.

Появились первые изображения Hyundai Creta в кузове пикап
Фото: Car.ruCar.ru

Спереди новая Hyundai Creta больше похожа на Tucson, благодаря теперь уже фирменной радиаторной решетке, декоративные элементы которой скрывают в себе не только воздуховоды, но и оптику. А вот крылья и капот здесь уже такие, как и во втором поколении кроссовера Creta. С одной стороны, две модели теперь стали менее различимы, но с другой новая Creta выглядит гораздо более солидно, следовательно, привлекательнее для покупателей, поэтому можно смело утверждать, что рестайлинг пошёл ей на пользу.

Car.ru

Сзади наблюдаются те же линии, что и у привычного кроссовера Hyundai Creta, но уже "заточенные" под форму пикапа. Задняя дверь, которая теперь будет открываться вниз, лишилась выемки под номерной знак, но сохранила свою сложную геометрическую форму, оптика осталась прежней, а декоративная выштамповка, начинающаяся от дверной ручки, теперь смотрится более ярко благодаря увеличенному заднему свесу.

Car.ru

Двигатель нового пикапа Hyundai Creta, скорее всего будет таким же, как и на актуальном кроссовере, а именно 1,5-литровый 115-сильный атмосферный Smartstream, возможно его дополнят 2,5-литровым 193-сильным агрегатом. О том, когда Hyundai Creta pick-up появится в России, пока неизвестно.

Бортжурнал,Hyundai Creta,Hyundai,
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