Renault Austral получит необычные фары

Шеф-дизайнер Renault Жиль Видаль поделился информацией о том, как создавался новый кроссовер Austral. По его словам, модели постарались придать современный и изысканный облик автомобиля премиум-сегмента. Например, Austral получил необычную оптику: корпус фар изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Когда зажигаются светодиодные огни, выгравированные линии начинают переливаться, образуя «живой» рисунок.

Фото: © Renault © Renault

В Renaut описывают Austral как «элегантный и технологичный кроссовер C-класса», который примерил новую фирменную стилистику французской марки, но при этом сохранил характерные черты актуальной модельной линейки. «В Austral использованы яркие элементы дизайна, которые создают динамичный и элегантный облик, — пояснил Видаль. — Мы уменьшили зазоры между кузовными панелями и улучшили подгонку деталей, что сразу же дает новое восприятие».

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Особенностью экстерьера новинки стал резкий выступ вдоль нижней части кузова, который заостряется спереди и, по задумке дизайнера, подчеркивает «динамичность силуэта». Что же касается упомянутой оптики, то она состоит из C-образных блоков огней, которые сходятся к логотипу бренда.

Ранее сообщалось, что Austral заменит в актуальной европейской линейке марки модель Kadjar. В основу кроссовера легла новая версия архитектуры CMF с обозначением CD3, а в гамму двигателей, по предварительным данным, войдет бензиновый турбомотор 1.3, который предложат в том числе с электрической надстройкой в виде 12-вольтового стартер-генератора. Альтернативой станет наддувный агрегат 1.2 TCe, работающий по схеме «умеренного» гибрида, то есть оснащенный привычным 48-вольтовым стартер-генератором.

Также ожидается и полноценный гибрид и, вероятно, полностью электрическая модификация с батареей емкостью 87 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 500 километров. А вот дизельных версий у Austral не будет.