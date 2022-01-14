В РФ привезут всего 250 новых электрокаров Mini Cooper SE

В России начался прием заказов на полностью электрическую модель Mini Cooper SE. Тираж для рынка РФ составил 250 автомобилей, сообщила пресс-служба BMW Group.

Фото: Mini Cooper Mini Cooper

Цены Mini Cooper SE объявят в начале февраля 2022 года. Прежде на официальном сайте марки говорилось о том, что электрокар будут продавать по цене от 3,6 млн рублей. Производство модели для России стартует в марте 2022-го.

В России хэтчбек будет предлагаться в двух комплектациях — Classic и Electric. Владельцам машин пообещали бесплатное обслуживание в официальных дилерских центрах на протяжении трех лет или до 60 тыс. км.

Mini Cooper SE оснащается электромотором, который выдает 184 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 60 км/ч занимает 3,9 секунды, а от 0 до 100 км/ч – 7,3 секунды. Заявленный максимальный запас хода на одном заряде батареи составляет 215 км (в соответствии с испытательным циклом NEDC).

Автомобиль оснащен батареей общей энергоемкостью 32,6 кВт ч. Время зарядки аккумулятора с 10 до 80% переменным током мощностью 11 кВт составляет 2,5 часа. При использовании зарядной станции постоянного тока 50 кВт время сокращается до 35 минут.

К началу 2030-х годов BMW Group планирует сделать Mini первым брендом концерна, модельный ряд которого будет представлен только электрическими автомобилями.