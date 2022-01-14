Lexus представил две новинки на Токийском автосалоне

Токийский автосалон стартовал в пятницу, 14 января, и Lexus сразу же представил пару новинок – концептуальные NX PHEV Off-Road и багги ROV (от Recreational Off-Highway Vehicle) с ДВС на водороде. Последний японская марка уже показывала в конце прошлого года, а также раскрывала некоторые технические детали. Теперь же вездеход представлен вживую на автосалоне, а пару ему составляет кроссовер, также ориентированный на бездорожье.

Фото: © Lexus © Lexus

Концепт NX PHEV Off-Road базируется на модификации NX 450h+ — первом заряжаемом гибриде в гамме Lexus. От стандартного «розеточного» кроссовера внедорожный шоу-кар отличает особый бронзовый оттенок кузова, названный Iron Oxide, вседорожные покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A, багажник на крыше и матовые черные элементы: 17-дюймовые колесные диски, решетка радиатора и дверные ручки. В черном цвете также выполнены шильдики, окантовка окон и корпуса боковых зеркал.

О силовой установке концепта информации нет, а «обычный» NX 450h+ приводится в движение подключаемой гибридной установкой, в составе которой 2,5-литровый «атмосферник», два электромотора и литий-ионный аккумулятор емкостью 18,1 киловатт-часа. Совокупная отдача двигателей составляет 306 лошадиных сил, а запас хода на электротяге — 60 километров.

Lexus ROV

Вторая новинка, концепт ROV, представляет собой багги с трубчатой рамой, на которую надеты легкие панели. Он выкрашен в тот же бронзовый цвет, что и NX PHEV Off-Road, оснащен «зубастыми» шинами и дополнительной «люстрой». Передняя часть оформлена согласно новейшей стилистике Lexus: спереди видны L-образные фары, напоминающие оптику электрокара RZ 450e, дебют которого намечен на 2022 год.