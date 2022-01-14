Когда машина становится автохламом

Срок службы транспортных средств интересует многих автомобилистов. Большинство машин, которые представлены в автопарке России, давно отработали свой ресурс.
Новая программа по поддержке автомобильной промышленности в России предполагает дополнение в виде ограничения срока службы транспортных средств. Машины, которые уже отслужили свой срок, не только не отвечают современным требованиям, но и представляют опасность на дорогах, так как подвержены многочисленным поломкам. Средний возраст авто в РФ уже достиг отметки 15 лет.
Но не всегда именно по возрасту можно определить, что автомобиль не пригоден для эксплуатации. Главной проблемой старого транспорта является кузов. Из-за нагрузки металл со временем начинает терять свою прочность, что приводит к образованию трещин и прочих дефектов. Даже если владелец бережно относится к транспорту и вовремя проводит все процедуры, такой проблемы не избежать.
Еще один дефект старых машин - коррозия. Окисляться могут не только детали, которые находятся в контакте с влагой. Как правило, она проявляется в районе уплотнителей или хромированных элементов. Даже те участки, где есть повышенное трение, рано или поздно покроются ржавчиной.
Эксперты также отметили, что любой автомобиль спустя 15 лет эксплуатации не может соответствовать нормам жесткости кузова. Показатель падает почти на 30%, в сравнении с новым состоянием. Мотор и трансмиссия могут находиться в идеальном состоянии после замены, но кузов уже не будет отвечать нужной управляемости. Поэтому опасность старых автомобилей высока, особенно в сегменте грузового транспорта и автобусов.