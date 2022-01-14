Когда машина становится автохламом

Срок службы транспортных средств интересует многих автомобилистов. Большинство машин, которые представлены в автопарке России, давно отработали свой ресурс.

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Новая программа по поддержке автомобильной промышленности в России предполагает дополнение в виде ограничения срока службы транспортных средств. Машины, которые уже отслужили свой срок, не только не отвечают современным требованиям, но и представляют опасность на дорогах, так как подвержены многочисленным поломкам. Средний возраст авто в РФ уже достиг отметки 15 лет.

Но не всегда именно по возрасту можно определить, что автомобиль не пригоден для эксплуатации. Главной проблемой старого транспорта является кузов. Из-за нагрузки металл со временем начинает терять свою прочность, что приводит к образованию трещин и прочих дефектов. Даже если владелец бережно относится к транспорту и вовремя проводит все процедуры, такой проблемы не избежать.

Еще один дефект старых машин - коррозия. Окисляться могут не только детали, которые находятся в контакте с влагой. Как правило, она проявляется в районе уплотнителей или хромированных элементов. Даже те участки, где есть повышенное трение, рано или поздно покроются ржавчиной.