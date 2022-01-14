Планку «налога на роскошь» предложили поднять вдвое

Стоимость некоторых автомобилей массового сегмента в России превысила три миллиона рублей – планку, начиная с которой в России начисляют повышенный транспортный налог, или «налог на роскошь». Это привело к тому, что к «роскошным», к примеру, причислили топовые версии Skoda Kodiaq и Honda Pilot. По мнению замглавы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и главы Hyundai СНГ Алексея Калицева, планку давно пора повысить – причем как минимум вдвое.

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Нынешние правила начисления повышенного транспортного налога были приняты в России еще в 2014 году. С тех пор цены на автомобили серьезно выросли, отметил Калицев. Поэтому необходимо индексировать этот уровень как минимум в два раза – то есть, поднять нижнюю планку с трех до шести миллионов рублей.

На сегодняшний день минимальным «налогом на роскошь» облагаются автомобили, стоимость которых варьируется от трех до пяти миллионов рублей: к ним применяют коэффициент 1,1 до достижения трехлетнего возраста. Сейчас в списке таких машин 1,4 тысячи позиций, и среди них множество моделей среднего ценового сегмента: Honda Pilot, Peugeot Traveller, Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Nissan Murano и Subaru Outback и другие.