Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
51 минуту назад

Нынешняя механика начисления налога устарела, считают в АЕБ

Стоимость некоторых автомобилей массового сегмента в России превысила три миллиона рублей – планку, начиная с которой в России начисляют повышенный транспортный налог, или «налог на роскошь». Это привело к тому, что к «роскошным», к примеру, причислили топовые версии Skoda Kodiaq и Honda Pilot. По мнению замглавы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и главы Hyundai СНГ Алексея Калицева, планку давно пора повысить – причем как минимум вдвое.

Планку «налога на роскошь» предложили поднять вдвое
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Нынешние правила начисления повышенного транспортного налога были приняты в России еще в 2014 году. С тех пор цены на автомобили серьезно выросли, отметил Калицев. Поэтому необходимо индексировать этот уровень как минимум в два раза – то есть, поднять нижнюю планку с трех до шести миллионов рублей.

На сегодняшний день минимальным «налогом на роскошь» облагаются автомобили, стоимость которых варьируется от трех до пяти миллионов рублей: к ним применяют коэффициент 1,1 до достижения трехлетнего возраста. Сейчас в списке таких машин 1,4 тысячи позиций, и среди них множество моделей среднего ценового сегмента: Honda Pilot, Peugeot Traveller, Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Nissan Murano и Subaru Outback и другие.

В декабре необходимость пересмотра порядка начисления налога уже обсуждали в Минпромторге, однако пока в министерстве не озвучили планку, которую считают справедливой на сегодняшний день.

Бортжурнал,Honda Pilot,Toyota Fortuner,Peugeot Traveller,Subaru Outback,Nissan Murano,Skoda Kodiaq,Nissan,Skoda,Subaru,Hyundai,Toyota,Honda,Peugeot,Алексей Калицев,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители