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2 часа назад

Эксперты рассказали, как минимизировать последствия морозов для автомобиля

Эксперты газеты «Аргументы и факты» рассказали о том, как минимизировать последствия для автомобиля после длительного пребывания на морозе.

Как минимизировать последствия морозов для автомобиля
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков© РИА Новости / Евгений Одиноков

Эксперты заявляют, что даже при сильных морозах хороший аккумулятор продержит заряд в течение месяца. Перед тем как оставлять машину на морозе на долгий простой рекомендуется хорошо зарядить аккумулятор. Чтобы восполнить ресурс аккумулятора, необходимо проехать не менее часа по загородной трассе. Также можно зарядить батарею дома при помощи зарядного устройства. Некоторые автовладельцы вообще снимают на время зимнего простоя аккумулятор и заносят его в тепло. Кроме того, владельцам в холодное время рекомендуют реже использовать холодные старты или заводить машину, чтобы переставить ее с одного места в другое.

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