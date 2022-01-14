Для сумок придумали специальный «ремень безопасности»

Житель Атланты Дэн Стивенсон решил бороться с опрокидыванием пакетов и сумок радикальным способом: он придумал для них отдельный «ремень безопасности». Он призван защитить поклажу от падения на крутых поворотах и при резком торможении, а салон автомобиля – от крошек, пятен и прочих неприятностей. Нехитрый принцип работы изобретения его автор продемонстрировал на примере бумажного пакета с едой, который действительно остается в вертикальном положении благодаря ремню.

Фото: © BAGO - For Bags to Go / YouTub © BAGO - For Bags to Go / YouTub

Аксессуар получил название BAGO – очевидно, от слова bag («сумка»), а средства на его разработку и выпуск были собраны на краудфандинговой платформе Kickstarter. BAGO крепится к внутренней части дверцы «бардачка», а на другом конце у ремня имеется металлический зажим с пружиной, который пристегивается к верхней части сумки. Правда, кладь при этом придется поставить прямо на коврик, что не слишком удобно для России зимой.

Стоимость такого «ремня безопасности» составляет 22 доллара или около 1,7 тысячи в пересчете на рубли. К покупателям, оформившим заказ заранее, первые BAGO отправятся в мае, а остальным придется ждать свои ремни до июня. На сайте Indiegogo Indemand указано, что доставка осуществляется по всему миру.